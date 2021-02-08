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На Волыни активисты ПЦУ захватили храм УПЦ

08.02.2021 / 13:33
На Волыни активисты ПЦУ захватили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
По словам благочинного протоиерея Сергия Гуза, действующий устав общины УПЦ и сейчас находится у нее и его никому на перерегистрацию не отдавали

В Волынской области в селе Галиновка 6 февраля активисты ПЦУ в присутствии представителей правоохранительных органов срезали замки на дверях храма прп. Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, за два дня до того под натиском активистов ПЦУ в Волынской ОГА фактически «дали добро» на рейдерский захват храма УПЦ.

Представители ПЦУ 3-4 февраля пикетировали в стенах Волынской областной госадминистрации с претензией к действиям местных властей по нерегистрации документов на завладение ими храмом прп. Сергия Радонежского, который до сих пор принадлежит религиозной общине УПЦ села Галиновка. Работники ОГА зарегистрировали устав, что дало возможность активистам ПЦУ претендовать на храм УПЦ.

Документы на перерегистрацию общества в селе Галиновка активисты ПЦУ подавали и ранее, однако не удавалось воплотить свое намерение из-за нехватки оригинала устава религиозной общины УПЦ. В октябре 2020 представители ПЦУ предприняли попытку обманным путем через объявления в номере газеты «Волынь» сообщить о якобы потерю старого устава, однако в тот раз обман был раскрыт.

По словам благочинного протоиерея Сергия Гуза, действующий устав общины УПЦ и сейчас находится у нее и его никому на перерегистрацию не отдавали.

«Настоящий и действующий, то есть никем не отмененный устав, а также все документы на законное право владения храмом Сергия Радонежского и церковной землей, до сих пор находятся у настоятеля храма протоиерея Юрия Татунчака, то есть в религиозной общине УПЦ села Галиновка, которые уже полгода смиренно молятся под стенами родного храма, закрытого властями на замок до выяснения законного права на его принадлежность», - сказал отец Сергий.

Настоятель прихода УПЦ в Галиновке протоиерей Юрий Татунчак сообщил, что несмотря на незаконную перерегистрацию прихода и завладения сторонниками ПЦУ их храма, деятельность религиозной общины не прекратится и они с верующими будут решать вопрос, где молиться дальше.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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