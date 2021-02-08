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Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве

08.02.2021 / 14:12
Двое украинских военнослужащих погибло, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки на Донбассе, еще один пострадавший госпитализирован.

Еще один военнослужащий ранен возле Песков, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"6 февраля в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников - погибли, по жизни третьего борются медики", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

На месте происшествия работали руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

"Также, в результате обстрела противником украинских позиций из стрелкового оружия вблизи Песков, получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в штабе.

О действиях российских наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Источник

гибель, взрывное устройство, Донбасс, военнослужащие
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