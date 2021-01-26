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Митрополит Онуфрий передал в музей Киевских духовных школ старинный экспонат

26.01.2021 / 12:31
Митрополит Онуфрий передал в музей Киевских духовных школ старинный экспонат
Источник: Центр информации УПЦ
Новым экспонатом фонд музея пополнился 25 января

 

Ценную старопечатную книгу – Псалтырь в кожаном переплете, изданный в типографии Успенской Почаевской лавры, передал в дар Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kdais.kiev.ua, новым экспонатом фонд музея пополнился 25 января.

Экспонат, подаренный Предстоятелем Украинской Православной Церкви, имеет историческую ценность.

Напомним, Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Предстоятель пожертвовал для экспозиции предметы из своей личной коллекции.

Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.

Музей расположен в здании Киевской духовной академии и семинарии на территории Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Вход для посетителей свободный.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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