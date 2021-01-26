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На Закарпатье община УПЦ предложили активистам мирное решение конфликта вокруг храма

26.01.2021 / 13:15
На Закарпатье община УПЦ предложили активистам мирное решение конфликта вокруг храма
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожанин общины УПЦ в Деловом Николай Ткач озвучил предложение для меньшей части прихода, которая решила перейти в ПЦУ

В Закарпатской области прихожане Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви в Деловом, которая из-за действий активистов ПЦУ лишена возможности проводить богослужения, предлагают перешедшим в ПЦУ односельчанам деньги на постройку нового богослужебного здания, под которое сельсовет выделяет участок земли, но представители ПЦУ никак не хотят идти на мировую – они считают храм своим.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ролик о межконфессиональном конфликте на Закарпатье и путям выхода из него размещен на Youtube-канале блоггера Антона Гуры.

Прихожанин общины УПЦ в Деловом Николай Ткач озвучил предложение для меньшей части прихода, которая решила перейти в ПЦУ, среди которых, помимо денег и земли с домом, еще и благотворительная акция.

«Ко всему этому мы покажем, что действительно хотим мира, тем, что мы бы хотели в школу, куда ходят дети всех конфессий, сделать там фасад или еще чем-то помочь на сумму 100-200 тысяч гривен», - подытожил предложение общины УПЦ прихожанин.

Как сообщалось ранее, в Рождественский сочельник 2021 года активисты ПЦУ заблокировали доступ верующих УПЦ к храму.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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