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Нацбанк Украины повысил прогноз инфляции на 2021 г. до 7%

22.01.2021 / 14:52
Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% (в октябрьском прогнозе) до 7% и ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году.

"В первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года. Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. (...) В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%", – сообщается на сайте Нацбанка 21 января.

Центробанк указал, что ускорение роста цен в первой половине 2021 года будет обусловлено быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей, более низким, чем в прошлом году, урожаем сельскохозяйственных культур и ростом производственных расходов бизнеса, в частности, на оплату труда.

Указывается, что темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.

Согласно сообщению, по оценкам НБУ, летом и в начале осени 2021 года инфляция превысит 8%.

В то же время, НБУ ожидает, что во второй половине текущего года влияние проинфляционных факторов ослабевать, что развернет инфляционную динамику. В частности, ожидается что, за счет наращивания предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров

Помимо этого, монетарная политика Нацбанка также будет направлена на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий, отметила пресс-служба центробанка.

"Как следствие, ожидается, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года", – указано в сообщении.

Согласно сообщению, НБУ ухудшил прогноз базовой инфляции на 2021 год с 5,4% (в октябрьском прогнозе) до 5,9% и ожидает ее возвращения к 3,8% в 2022 году.

Источник

НБУ, инфляция
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