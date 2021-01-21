Войти | Зарегистрироваться
18:21

четверг,
21 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Зарплаты учителей вырастут на 20% - решение Кабмина

21.01.2021 / 17:52
Кабинет Министров принял решение для роста заработных плат учителей на 20% уже в этом месяце.Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграме.

"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Только что правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Из этого выходит, что такое решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами.

Напомним, в декабре 2020 года Шмыгаль заявлял, что в следующем году зарплаты учителей должны вырасти на 25%, в целом расходы на образовательную отрасль увеличены на 26 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

Источник

учителя, зарплаты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.