Зарплаты учителей вырастут на 20% - решение Кабмина

"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Только что правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Из этого выходит, что такое решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами.

Напомним, в декабре 2020 года Шмыгаль заявлял, что в следующем году зарплаты учителей должны вырасти на 25%, в целом расходы на образовательную отрасль увеличены на 26 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

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