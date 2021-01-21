Половина украинцев не готовы вакцинироваться от COVID, даже бесплатно

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января

Дословно: "Готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, – 39%, не готовы – 56%. При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться – 43% (не готовы – 52%)".

Социологи отмечают, что поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%).

Вместе с тем немного возросло количество тех, кто готов привиться платной вакциной.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Исследование проходило 14-16 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Напомним, в ноябре 55% украинцев заявляли, что готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, 40% – не готовы.

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