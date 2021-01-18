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В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями

18.01.2021 / 14:55
В сети доступен текст службы Крещения Господня с переводом и объяснениями
Источник: Центр информации УПЦ
Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича

Доступен онлайн текст службы Крещения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», текст богослужения можно скачать на церковнославянском языке с параллельным переводом на современный русский и объяснениями.

Текст подготовлен обществом им. М. Н. Скабаллановича.

Скачать текст можно тут.

Как сообщалось ранее, завтра в Киево-Печерской лавре совершат 7 Божественных литургий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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