На Крещение в Киево-Печерской лавре верующие могут посетить 7 праздничных литургий

Во вторник, 19 января, православные отмечают Крещение Господне.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится семь Божественных литургий.

2.30 (всенощная 23.00) - Успенский собор;

7.00 - Успенский собор;

8.00 - Храм в честь иконы «Живоносный Источник»;

8.30- Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость»;

8.30 - Трапезный храм;

9.00 – Аннозачатиевскийхрам;

9.40 - Храм прп. Сергия Радонежского.

По окончании 1-й литургии Великое освящение воды перед Великой колокольней.

По окончании 5-й литургии Великое освящение воды на колодце преподобного Антония.

19 января (6 января по старому стилю) верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в водах.

Когда Иисусу было 30 лет, он также пришел к водам реки Иордан и попросил Иоанна крестить его. После крещения отверзлись небеса и на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).

Они указывали Иоанну Крестителю и присутствующему народу на Божественное достоинство крестившегося Иисуса Христа. Считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим на Иисуса Христа голубем.