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В Минобразования считают, что дети 1-4 классов смогут вернуться в школы

18.01.2021 / 15:23
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает возможным возвращение младших классов к полноформатному обучению после завершения январского карантина.

Об этом свидетельствует сообщение Шкарлета в Телеграм

Прямая речь: "Считаю, что по крайней мере младшие классы после завершения карантина могут вернуться к полноформатному обучению. А по старшей школе, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране будет приемлемым проведение обучения по смешанной форме. К сожалению, принятие окончательных решений по этому вопросу не зависит от одного человека: министра образования и науки или министра здравоохранения.

Надеюсь, что в ближайшее время статистика заболеваемости Covid-19 и способность медицинской системы сдерживать эпидемические волны все-таки дадут нам возможность рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения.

О ходе переговоров и консультаций по вышеупомянутому вопросу буду информировать и дальше".

Он также добавил, что разделяет позицию и прислушивается к аргументам специалистов, эпидемиологов, врачей, рекомендации которых основаны на мониторингах эпидемической ситуации в стране.

Глава ведомства заверил, что Минобразования и Министерство здравоохранения находятся в постоянной коммуникации.

Источник

обучение, школы, карантин, Шмыгаль
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