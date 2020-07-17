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Комитет Рады назвал три сценария для школ с 1 сентября

17.07.2020 / 16:14
Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на "оранжевую", "желтую", "зеленую" и "красную" зону. В последней зоне будет запрещено учебный процесс в школах.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций вв Facebook.

"В зависимости от эпидемической ситуации Украина будет делиться на зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в «красной» зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время есть три сценария начала учебного года в Украине:

- низкий уровень заболеваемости: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме;

- высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно;

- средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме - дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены.

В парламентском комитете сообщают, что наиболее вероятным в Украине считается третий сценарий.

В таком случае рекомендации по организации образовательного процесса будут следующими:

- в приоритете - соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);

- отмена массовых мероприятий и экскурсий;

- проведение собрания педколлективов в дистанционной форме;

- предотвращение скопления большого количества людей;

- разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;

- рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;

- лицам из группы риска (с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарным диабетом и т.д.) будет рекомендовано продолжить форму образования, которая максимально соответствует потребностям их защиты: экстернатная форма или дистанционное обучение;

- полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;

- на карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней (решение еще не принято);

- учителям не будут еженедельно делать тесты;

- иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Отмечается, что окончательное решение и подробности по этим вопросам будут приняты на следующем заседании Кабинета министров.

Как сообщалось, правительство с 12 марта 2020 года ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего были закрыты все учебные и дошкольные учреждения.

В мае началось постепенное снятие карантина.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, он продлен до 31 июля.

Источник

обучение, карантин, ВР
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