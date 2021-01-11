В Виннице от взрыва на территории садика пострадал ребенок

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Винницкой области, а также Вінниця.info и "Vежа"

Дословно полиция: "От медсестры винницкого ДУУ №7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории сада пострадали трое детей. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты".

В полиции отметили, что инцидент произошел на территории садика около полудня, во время прогулки воспитанников. Сдетонировало неизвестное устройство, предварительно – самодельный взрывной пакет.

От взрыва у троих детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

По данным Вінниця.info, взрыв произошел 11 января около 12:20 на территории детского сада №7, что на Бульваре Свободы. Сначала сообщили, что повреждения получили трое детей, потом стало известно, что незначительный ожог получил один ребенок и его не госпитализировали.

Корреспондент местного издания сообщил, что одна из воспитательниц рассказала родителям, что дети целы, повреждена лишь верхняя одежда, а взрывчатка была среди игрушек и никто ничего не поджигал: "Это не петарда. Оно круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик".

Одежду взяли на экспертизу, чтобы установить, какое именно вещество взорвалось.

Заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Винницкой области Ирина Добровольская сообщила "Veже", что "предварительно это что-то пиротехническое, самодельное".

Директор Департамента образования Винницкого горсовета Оксана Яценко сказала: "Утром, когда детей повели гулять, ребенок на площадке игровой нашел мячик. Когда он его поднял, этот мячик разорвался в его руках. Ребенок получил небольшой ожог". Мальчику обожгло руку, но скорая помощь не понадобилась.

Яценко предположила, что "это результаты новогодних гуляний – когда непонятные предметы появляются на площадках в детских садах".

Правоохранители определяют, по какой статье УК будет открыто уголовное производство.

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