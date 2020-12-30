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Митрополит УПЦ рассказал, меняется ли отношение священника к человеку на исповеди

30.12.2020 / 13:05
Митрополит УПЦ рассказал, меняется ли отношение священника к человеку на исповеди
Источник: Центр информации УПЦ
Священник не может презирать пришедшего к нему на исповедь человека, поскольку понимает, что верующий пришёл к нему как к духовному врачу

Священник не может осуждать или хуже относиться к пришедшему на исповедь человеку, поскольку понимает, что верующий пришёл к нему как к духовному врачу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука рассказал во время онлайн-беседы на странице Запорожской епархии в Facebook.

Владыка Лука ответил на вопрос пользователя соцсети: «Как священники могут не презирать прихожан, когда те им открывают на исповеди свои самые мерзкие грехи? Бывает ли такое, что священник смотрит на прихожанина — он вроде приличный человек, а потом примет исповедь у него — и начинает к нему по-другому относиться?»

 «Священник, когда принимает исповедь, читает молитвы, в которых есть слова: "Аз же точию свидетель есмь" ("Я же только свидетель"). Поэтому когда человек осознаёт, что он — всего лишь свидетель, никакого презрения не будет. И его нет — священник не имеет на это морального права», — подчеркнул архиерей.

 «Я таких примеров не знаю. И могу сказать о себе: мне приходилось исповедовать разных людей, с разными грехами, поэтому не знаю, что меня может на исповеди удивить», — добавил он.

 Как подчеркнул владыка Лука, священник не может презирать пришедшего к нему на исповедь человека, поскольку понимает, что верующий пришёл к нему как к духовному врачу, за лечением. И принятие исповеди — одна из сторон священнического служения, которое он сам избрал.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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