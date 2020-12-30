Митрополит УПЦ рассказал, меняется ли отношение священника к человеку на исповеди

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ВОЗ рекомендует носить маски даже тем, кто переболел COVID-19
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Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами: появились фиктивные объявления
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В Британии испытывают лекарство, дающее мгновенный иммунитет к COVID-19
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Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС
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Путин создает в Беларуси пророссийскую партию против Лукашенко – The Insider
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Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020
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В Минэнерго объяснили рост тарифов на электроэнергию для населения
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Венедиктова отрицает затягивание согласования подозрений в деле Приватбанка
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Шкарлет обещает рост на 20% зарплат педагогам с 1 января
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Премьер поручил Витренко провести аудит формирования тарифов на газ
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован29.12.2020 / 07:14Последние новости рубрики
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Пробки и ДТП: в Киеве - снегопад
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Херсонскому краеведческому музею передали артефакты с археологических раскопок
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В разных городах провели акции против назначения Шкарлета
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В Кабуле террористы пытались убить депутата, погибли люди
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Директор биржи "наварил" миллионы на афере с четырьмя банками - ГБР
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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