В Украине на период праздников снизится заболеваемость COVID: новый прогноз НАН

Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Согласно прогнозам среднее число новых случаев коронавируса будет равняться 7292-8225 в период с 29 декабря по 4 января. В период с 5 по 11 января в стране будут выявлять 6173-7285 новых случаев COVID-19. При этом процент выявления коронавируса почти не изменился и составляет 29%.

"Показатели распространения эпидемии в Украине за последнюю неделю продолжают снижение с устойчивыми темпами. Репродуктивное число незначительно уменьшилось и составило 0.88. Репродуктивное число стало меньше единицы для всех регионов Украины, кроме Луганской области", - сообщили ученые.

В НАН добавили, что на снижение статистики по коронавирусу влияют дополнительные выходные дни.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают увеличение роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

Источник