Суд арестовал на два месяца командира в/ч в Чугуеве из-за крушения АН-26

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном бюро расследований, суд определил командиру воинской части в Чугуеве меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев - Харьков - Должанский, неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

18 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований уведомило о подозрении командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова, руководителя полетов и командира воинской части в связи с авиакатастрофой АН-26 неподалеку от Чугуева в Харьковской области.

Подозрение руководству управления полетами предъявлено по ст. 416 УК (нарушение полетов или подготовки к ним), а командующему Воздушными силами - по ст.425 УК (халатное отношение к военной службе).

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