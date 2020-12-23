Украина не запретит въезд из Британии, но введет ряд ограничений

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Правительство Украины на данный момент не будет запрещать въезд путешествующих из Великобритании. Будут действовать следующие ограничения: путешественники из Великобритании должны иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования и дальнейшего лечения от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов от пересечения границы. В случае отсутствия теста должно быть определено место 14-дневной самоизоляции с установлением приложения "Вдома", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что наличие полиса медицинского страхования является обязательным условием для въезда неграждан Украины.

Однако, по словам Ляшко, гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды, Австралию, где зафиксированы случаи циркуляции нового штамма коронавируса, а также от посещения любых стран, которые отнесены к красной зоне.

Как сообщалось, 14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант SARS-CoV-2.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее. Учитывая это британское правительство усилило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Более 40 стран запретили или ограничили поездки в Великобританию из-за опасений распространения нового штамма коронавируса.

Сейчас новый штамм SARS-CoV-2 обнаружен также в Дании, Нидерландах, Австралии.

Источник