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До расследования Медведчука о биолабораториях Пентагона украинской власти удавалось замалчивать тему, - "Век"

21.12.2020 / 15:34
Главный результат «заботы» со стороны США - это превращение Украины в испытательный полигон, где идет сбор материала, а также отрабатываются препараты и приемы для ведения бактериологической войны.

Об этом пишет Интернет-издание "Век".

По мнению "Века", украинской власти удавалось замалчивать тему биолабораторий Пентагона, но эту ситуацию изменил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"До того, как оппозиционный политик Виктор Медведчук обнародовал письмо с требованием к президенту Владимиру Зеленскому дать ответ, чем занимаются биолаборатории США и почему их деятельность никто не контролирует, украинская власть замалчивала вопрос активности военного ведомства США", - напоминает издание.

"Век" поясняет, что к деятельности Медведчука подключились Россия и Китай, которые потребовали от Соединенных Штатов ответить на вопросы о работе биолабораторий Пентагона.

"Медведчук фактически инициировал международный скандал, к которому подключились Россия и Китай, потребовавшие от США ответа, чем занимаются по факту эти военные объекты", - сообщает "Век".

Скандал, который инициировал Виктор Медведчук, разъясняет автор, помог Китаю опровергнуть обвинения Белого Дома в создании коронавируса Covid-19.

"Этот скандал серьезно ударил по международным позициям США, поскольку администрация Дональда Трампа пыталась обвинять Китай в появлении и распространении коронавируса. Но после того как зазвучали вопросы по поводу военных биолабораторий Пентагона, пыл пришлось поумерить, а об обвинениях забыть", - делает вывод издание.

"До этого о деятельности биолабораторий США на территории независимой Украины удавалось узнать разве что в результате утечки информации. Например, в 2018 году авторитетное издание EADaily сделало достоянием общественности информацию о модернизации биолабораторий на сумму в 90 миллионов долларов. EADaily обнаружило соответствующую информацию на сайте Федеральных закупок США, где была опубликована информация о контракте между подразделением Пентагона и все той же Black & Veatch Special Projects Corp", - поясняет автор.

"Украинская власть под руководством Владимира Зеленского ни на копейку не рискнула пролить свет на вопрос, чем занимаются биолаборатории США и почему с появлением военных объектов Пентагона на территории Украины периодически начали случаться вспышки опасных болезней вплоть до лихорадки Крым-Конго", - заключает издание "Век".

коронавирус, Медведчук, биолаборатория
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