Рада назначила главу Госгеокадастра Лещенко министром агрополитики

За это проголосовали 242 нардепа. После голосования Лещенко принес присягу члена Кабмина.

Перед этим утром 17 декабря кандидатуру Лещенко поддержал профильный комитет Рады.

"Украина имеет мощный агросектор, поэтому я с первых месяцев работы нашего правительства говорил о восстановлении полноценного аграрного министерства. Первый шаг - это назначение министра. Предлагаю поддержать и назначить кандидатуру Романа Лещенко", - сказал перед голосованием Шмыгаль.

Сам Лещенко заявил о "восстановлении исторической справделивости" по возобновлению работы МинАПК.

"Очевидно, что стратегия развития агросектора требует диалога. Элементом агрополитики является то, чтобы мы наконец ответили на вопрос, где делись те 5 млн га государственной земли, которые были на балансе. За пол года работы на посту главы Госгеокадастра я никогда в своей жизни не видел большего противодействия, чем за аналогичный период работы", - добавил он.

По его словам, в январе Госгеокадастр будет оптимизирован на 60%.

Отвечая на вопрос нардепов, Лещенко, в частности, заявил об акцентировании внимания на поддержке молочного скотоводства. По мелиорации и орошения он призвал, чтобы Госводагенство было введено в структуру МинАПК.

Также он заявил о важности детенизации агропроизводства, по его словам, "нужно облагать каждый гектар украинской земли".

Глава агрокомитета ВР Николай Сольский во время выступления заявил, что комитет рекомендовал назначить Лещенко министром.

Нардеп от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявил, что "признание ошибки - лучше, чем ее продолжение", комментируя решение о возобновлении работы МинАПК. "Отношение к кандидатуру равно, поэтому давать авансы было бы безответственно", - добавил он.

Представитель "За будущее" Иван Чайковский поблагодарил за решение о возобновлении работы МинАПК и пожелал Лещенко разработать агрополитики минимум на 10 лет. "Мы будем поддерживать эту кандидатуру", - добавил он.

Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил, что аграриям "не нужен портфель без ручки". "Батькившина - это оппозиция, а оппозиция за кадровые вопросы голосовать не будет", - подчеркнул он.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко раскритиковал решение об объединении министерств 1,5 года назад и разъединении сейчас. "Объединение и разъединение - это деньги, печати, офисы, это по полгода времени". Он также обратился к президенту Зеленскому, раскритиковав решения Офиса президента: "Беги, Вова, беги".

Представитель "Голоса" Владимир Цабаль заявил, что Лещенко не пришел на заседание фракции, не представил стратегии. "Чтобы принять решение о назначении, нам нужен его план. План мы не увидели, дали только его биографию. План мы не увидели, поэтому мы не будем голосовать за назначение", - добавил он.

Нардеп от "Доверия" Сергей Шахов сказал, что "профессионального специалиста назначают министром".

Напомним: восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года, заявил премьер Денис Шмыгаль.

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