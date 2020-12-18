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Судей БП ВС связывают дружеские отношения

17.12.2020 / 20:10
Служители Фемиды обращают внимание на то, что судей Большой палаты Верховного суда (БП ВС) связывают дружеские отношения в прошлом.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

"Всегда поражались коллегам с БП ВС. Вот, например, Дима Гудыма и Наташа Антонюк учились в один и тот же период, с 1998 года по 2003 год, в одном заведении - Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Потом вместе проходили аспирантуру, вместе ходили на корпоративы, вместе иногда встречали рассветы", - говорится в сообщении.

Выходец из того же Львова Михаил Грицив в 1998-2007 годах был судьей Львовского апелляционного суда и Галицкого районного суда города Львова, где еще студентами проходили стажировку Гудыма и Антонюк, обращают внимание авторы поста.

"Самое любопытное, что в этот же период с ними учился и Ромка Маселко. Тоже в Львовском национальном университете имени Ивана Франко, и в тот же период. И когда рассматривали дела против Общественного совета добродетели, ни Гудыма, ни Антонюк самоотвод не брали. Хотя там же был их кореш Маселко собственной персоной", - отмечают они.

"Другой пример, самая правильная судья Елена Кибенко у нас доктор юридических наук из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, где трудится отчим Мишки Жернакова. Тут же учился, а потом трудился на кафедре и Виталий Уркевич. Кто не знает, то Кибенко, Уркевич и отчим Мышки Жернакова закадычные друзья по университету. Просто совпадение, как говорят", - размышляют судьи.

Кроме того, по информации авторов поста, "еще за одной партой в университете с 1988 года по 1994 год сидели будущие судьи ВС Леонид Лобойко и Олег Ткачук. Тоже ведь совпадение".

"Напомним, что не деградировавшей судье ВС Елене Кибенко рекомендацию на должность судьи ВС подписала Валя Данишевская. Такой себе междусобойчик. Но никаких же проблем в этом нет. Отнюдь. Конкурс же на должность судьи ВС был самый частный. А это все домыслы и случайности", - резюмируют судьи.

судьи, ВС
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