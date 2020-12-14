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В УПЦ новый епископ

14.12.2020 / 15:30
В УПЦ новый епископ
Источник: Центр информации УПЦ
Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии

В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Архиерейская хиротония архимандрита Варнавы (Гладуна) во епископа Новобугского, викария Николаевской епархии состоялась за богослужением в Успенском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Наречение клирика Николаевской епархии УПЦ архимандрита Варнавы во епископа состоялось накануне, 12 декабря, в домовом Свято-Троицком храме при резиденции Предстоятеля.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

Также Предстоятель УПЦ совершил в этот день иерейскую хиротонию студента II курса магистратуры Киевской духовной академии иеродиакона Петра (Цюры), а епископ Варнава рукоположил во диакона студента II курса магистратуры КДА Ивана Кожокаря.

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к епископу Новобугскому Варнаве со Словом и вручил ему архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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