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В Киево-Печерской лавре возобновили богослужения в храмах Верхней лавры

03.12.2020 / 16:31
В Киево-Печерской лавре возобновили богослужения в храмах Верхней лавры
Источник: Центр информации УПЦ
До 15 декабря 2020 года остается закрытым центральный вход под Троицкой надвратной церковью

В Киево-Печерской лавре в связи с отменой на территории Украины «карантина выходного дня» возобновляются богослужения по субботам и воскресным дням в храмах Верхней лавры, которая находится в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

До 15 декабря 2020 года остается закрытым центральный вход под Троицкой надвратной церковью. Временные неудобства связаны с проведением ремонтно-реставрационных работ.

На территорию Верхней лавры можно пройти снизу из монастыря через Успенские (Пещерные) врата или сверху с улицы Лаврской через Экономические врата (Всехсвятская церковь в конце Лаврского переулка). Это относится как к посетителям Печерского заповедника, так и к прихожанам лавры, приходящим на богослужения в Успенском соборе и Трапезном храме.

 

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ
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