Войти | Зарегистрироваться
19:01

вторник,
01 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Садовый считает, что во Львове нельзя вводить локдаун на рождественско-новогодние праздники

01.12.2020 / 17:56
При введении локдауна в Украине должна учитываться специфика каждого региона, заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", - заявил Садовый в эфире радио "Люкс", сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Мэр Львова предложил ежедневно мониторить ситуацию и сосредоточить усилия на соблюдении масочного режима и карантинных ограничений.

"Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", - подчеркнул он.

Садовый уточнил, что заполненность коек в городских коммунальных больницах составляет около 49%, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе остается стабильной.

Источник

Львов, Садовый, локдаун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.