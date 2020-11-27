Управделами УПЦ: На наших глазах создается неполноценная и вредоносная копия мирового Православия

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Представитель ВОЗ рассказал, когда ждать третьей волны эпидемии Covid-1923.11.2020 / 09:02Последние новости рубрики
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Нехватка физической активности приводит к смерти до 5 млн человек в год - ВОЗ
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Болгария запретила туристические поездки и закрыла школы
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В Бразилии почти 40 человек погибли в ДТП автобуса и грузовика
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Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти
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Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии
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С 1 декабря банки начнут принимать паспорта в "Дії" во время кассовых операций
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Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19
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В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения
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Бюджет-2021: дефицит уменьшат, повышение "минималки" до 6,5 тысяч перенесут – нардеп
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"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ в декабре
- 16:18
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Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
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Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
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Протестующие ломали забор под Радой, задержанных нет - полиция
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CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в страны Персидского залива
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В Харькове выпал первый снег
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В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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