Войти | Зарегистрироваться
12:19

четверг,
26 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, в чем суть церковной анафемы

26.11.2020 / 11:53
Митрополит Антоний объяснил, в чем суть церковной анафемы
Источник: Центр информации УПЦ
Когда мы требуем анафем и проклятий даже для врагов, это означает, что сами во многом подвержены страстям

Церковь, как мать, долготерпелива, и никому не отрезает путь к спасению.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Если человек в своем отступничестве зашел слишком далеко, тогда Церковь может лишь засвидетельствовать, что данный человек с ней более никак не связан, и предать его судьбу в руки Божьи. Это и есть суть анафемы», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, когда мы требуем анафем и проклятий даже для врагов, это означает, что сами во многом подвержены страстям.

«Мы не можем идти путем ненависти, ведь ненависть – это путь врагов Церкви, а путь самой Церкви – любовь. Никто не знает, как сложатся пути борющихся с Церковью. Они могут упасть в пропасть, а могут, как апостол Павел, возродиться к жизни новой. Потому так важно не пойти за такими человеческими и земными чувствами, как месть», - подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ призвал верующих проявлять терпение, рассудительности и «дать упавшему ещё один, а, быть может, и не один, шанс».

«Никакой истинный христианин не станет желать зла даже грешнику. Ведь Церковь не судия. Судия – один Бог. И каждый будет отвечать перед Богом за свои действия», - заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 ноября
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.