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Вступили в силу изменения в правила дорожного движения

26.11.2020 / 12:17
Изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов, введенные ранее Кабмином, вступили в силу.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сидении.

Не пристегиваться в населенном пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Кроме того, изменения в ПДД касаются и вида номерных знаков — запрещено менять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.

По новым правилам, велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств, а пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Как сообщалось, с 19 ноября система автоавтофиксация начала регистрировать нарушения ПДД, которые осуществляют владельцы автомобилей с номерами иностранной регистрации. Проект был реализован МВД в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

Источник

движение, ПДД
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