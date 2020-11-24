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Православный кинофестиваль «Покров» посмотрели более 100 тыс зрителей

24.11.2020 / 13:12
Православный кинофестиваль «Покров» посмотрели более 100 тыс зрителей
Источник: Центр информации УПЦ
С 22 ноября на сайте и ютуб-канале фестиваля доступны для просмотра лучшие фильмы из фонда «Покрова» за все 18 лет его существования

Международный фестиваль православного кино «Покров» определил лучшие православные фильмы 2020 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pokrovkino.com, награждение авторов лучших фильмов проходило в онлайн-формате – как и вся работа фестиваля.

Всего в фестивале «Покров» приняло участие 68 фильмов из Украины, России, Беларуси, Армении, Грузии, Израиля, Франции и Сербии. За девять фестивальных дней главные ленты конкурсной программы посмотрели более 100 тысяч человек из 25 стран мира.

По слову директора кинофестиваля протоиерея Александра Акулова, такого количества зрителей, какое было в этом году, не ожидали сами организаторы. Он пообещал, что на сайте кинофестиваля будут доступны лучшие фильмы – участники фестиваля «Покров».

«Багаж православного кино, который у нас накопился за 18 лет, — а это больше тысячи фильмов — мы постараемся популяризировать и показывать на нашем фестивале. Мы понимаем, насколько важно православное кино не только для православных людей, но и для всего общества, потому что всё это разножанровое кино говорит о человеке, который хочет стать верующим, хочет полюбить Бога так, как Господь любит нас, стать милосердным, каким является Он по отношению к нам, прощать так, как Он нас прощает. Эти фильмы — о самых главных вещах, без которых не может жить ни один человек», — сказал отец Александр Акулов.

Во время церемонии закрытия фестиваля была вручена Премия милосердия от партнёров фестиваля «Покров» протоиерею Андрею Кудрявцеву, совершившему за время пандемии более 150 выездов к больным коронавирусом. Ролик о священнике и его служении также показали в рамках онлайн-мероприятия.

Полный список победителей опубликован на официальном сайте кинофестиваля «Покров».

В завершение кинофорума организаторы объявили о приятном сюрпризе для зрителей: с 22 ноября на сайте и ютуб-канале фестиваля доступны для просмотра лучшие фильмы из фонда «Покрова» за все 18 лет его существования. В плейлисте 87 роликов.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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