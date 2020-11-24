В Киево-Печерской лавре состоялся круглый стол, посвященный Блаженнейшему Митрополиту Владимиру

В Киево-Печерской лавре, в церковно-археологическом музее Киевских духовных школ 23 ноября состоялся круглый стол, посвященный 85-й годовщине со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», круглый стол возглавил управделами УПЦ митрополит Антоний.

Участие в мероприятии приняли митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент, внучатый племянник Блаженнейшего Владимира епископ Виктор (Коцаба), игумения Серафима (Шевчик), протоиерей Всеволод (Рыбчинский), профессор КДА протоиерей Димитрий Денисенко, рок-музыкант и продюсер Олег Карамазов, телепродюсер и культуролог Юрий Молчанов, бывший директор генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» Наталия Заболотная, представители медиа и культуры.

«Последние почти 10 лет его жизни я, как заведующий канцелярии Киевской Митрополии и потом ректор КДА, общался с Блаженнейшим Владимиром каждый день. Блаженнейший Митрополит Владимир был действительно символом мира в Украине, очень авторитетным человеком во всем мировом Православии. Митрополит Онуфрий, который является преемником Митрополита Владимира на Киевской кафедре, несет эту миротворческую миссию Предстоятеля, понимает ответственность за то, как развивается Церковь, и за будущее православного мира. Блаженнейший Митрополит Владимир нас, своих учеников, воспитывал именно на этом - быть верным Церкви, быть верным своему народу, своей Родине, и всю свою жизнь отдавать Христу и своему служению. Мудрость и человечность - особая характеристика Блаженнейшего. В любых обстоятельствах он хотел помочь человеку», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что Украинская Православная Церковь «создалась своей внутренней жизнью, благодаря внутренней энергии и правильному видению ее развития Блаженнейшим».

«Блаженнейший всегда стоял на каноническом фундаменте церковного порядка. К сожалению, сегодня есть те, кто считает себя его учениками, но переворачивают слова Блаженнейшего наизнанку», — отметил он и привёл цитаты из публичных заявлений Блаженнейшего Митрополита Владимира об автокефалии, о взаимоотношениях Церкви и государства.

Епископ Виктор (Коцаба) отметил, что в Блаженнейшем соединялись и глубина, и простота, и поделился историей, как впервые познакомился с Митрополитом Владимиром.

«У каждого из нас есть в жизни такие случаи, которые мы будем помнить до своего последнего дня. У меня такое воспоминание связано именно с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром — когда я впервые увидел его. Мне было лет пять. Произошло это в его родном селе Марковцах. Помню, как я приехал туда со своими родными, и Блаженнейший сидел на лавочке возле дома. Это был настолько наполненный жизнью человек, что я не знал, как к нему подойти, с какой стороны. Я очень волновался и стоял, хотя понимал, что нужно подойти и взять благословение. Но когда я пересилил себя и первый контакт в моей жизни с ним состоялся, я понял, что за этой его внешней серьёзность кроется большое любящее сердце. Именно таким — весёлым, улыбающимся, наполненного жизнью — я запомнил Митрополита Владимира и таким буду его помнить всегда», - рассказал владыка.

«Он любил не себя в Церкви. А именно Церковь», — отметил, делясь своими воспоминаниями о почившем Предстоятеле, глава Госкомитета Украины по делам национальностей и религий в 2009–2010 гг. Юрий Решетников и назвал три черты Блаженнейшего, которые впечатлили его больше всего.

«Это огромная человечность. Кто бы ни приходил к нему со своими вопросами, каждый был услышан Блаженнейшим. Это огромная простота — в отношении к каждому. И самое, наверное, главное — это огромная духовность, которая изливалась наружу и притягивала абсолютно разных людей ко Христу», — подчеркнул религиозный эксперт.

«Блаженнейший — это святитель, который во времена становления страны стал её духовным лидером. Благодарим Господа за такого великого человека, которого Он всем нам подарил», — сказал известный музыкант и общественный деятель Олег Карамазов.

Как сообщалось ранее, в день 85-летия со дня рождения Митрополита Владимира (Сабодана) в храме Рождества Пресвятой Богородицы была совершена Божественная литургия, по завершению которой на его могиле в Киево-Печерской лавре состоялась панихида, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Память покойного Предстоятеля УПЦ почтили епископы, духовенство, студенты КДАиС и верующие.

Блаженнейший Митрополит Владимир 22 года нес послушание Предстоятеля Украинской Православной Церкви, был блестящим богословом, проповедником, духовным писателем и журналистом.