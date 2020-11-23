Виктор Медведчук: «Майданы» стали началом процесса уничтожения Украины, который мы обязаны остановить

Как пишет Голос, об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Напомним, что вчера, 21 ноября, в Украине отмечался так называемый День достоинства и свободы.

Виктор Медведчук подчеркнул, что отмечать этот «праздник», учрежденный в честь «оранжевой революции» 2004 года и антиконституционного вооруженного захвата власти в 2014-м, в центре Киева собрались лишь несколько десятков людей. По его мнению, таким образом украинский народ дал свою суровую оценку тем событиям, а люди наконец-то прозрели и поняли, что произошедшее отбросило страну на десятилетия назад.

«Почему сегодня можно утверждать, что этот день так и не стал днем достоинства и свободы, и к этим понятиям подходит лишь определение “так называемые”? К чему привели майданы? После “оранжевой революции” 2004 года – года, в котором рост экономики составил рекордные 12,4%, в 2005-м после прихода к власти Ющенко и в результате “оранжевого” потрясения произошел обвал с 12,4% до 2,6%. Именно в 2005 году начался развал страны и ее экономики, после первых потрясений, от которых Украина так и не отошла. Затем новый удар, нанесенный событиями 2013–2014 годов, когда страна впоследствии, при Порошенко, стала бедной, а при Зеленском превратилась в нищую», – заявил Виктор Медведчук.

Свои слова народный депутат подтвердил неутешными цифрами официальной статистики. На данный момент, по сравнению с 2013 годом, госдолг Украины вырос на 302%, более чем на 800% выросли тарифы на коммунальные услуги, а долги населения из-за этого увеличились на 349%, цены на продукты питания выросли на 241%. При этом прожиточный минимум сократился на 49,4%, минимальная пенсия уменьшилась на 49,3%, а среднемесячная заработная плата выросла аж на 3,3% в долларовом эквиваленте (в 2013 году была $408, стала $422).

А свобода, о которой украинцам пытаются рассказывать – это, на самом деле, беззаконие и безнаказанность национал-радикалов.

«Свобода, о которой так пламенно говорили со сцен майданов, свелась к праву горстки национал-радикалов устраивать преступный уличный террор. А чего стоит митинг 21 ноября под “Феофанией”, где так называемые почитатели “достоинства и свободы” требовали от Президента Украины освободить от уголовной ответственности так называемых революционеров, чтобы все вместе они могли воспользоваться главным завоеванием революции 2014 года: терроризировать суды, расправляться с инакомыслящими, заниматься рейдерством при полном преступном попустительстве власти. Этот митинг – яркое свидетельство полного скудоумия, ограниченности и обреченности людей, которые пытаются представить всему украинскому народу, что произошедшее в 2004-м и 2014 году – это и было торжество достоинства и свободы», – добавил политик.

И что самое страшное, по мнению Виктора Медведчука, в результате майданов Украина полностью утратила свой суверенитет и окончательно превратилась в колонию Запада.

«Радикальнее всего эта катастрофа ударила по суверенитету Украины. Внешнее управление, которое было введено в отношении нашей страны в 2014 году заокеанскими хозяевами – это свидетельство того, что мы полностью теряем независимость Украины. И это тоже последствия Майдана, результат действий тех, кто вышел на него под лозунгом “Украина – это Европа”, но добился лишь того, что Украина превращается в колонию. А у колоний не может быть ни свободы, ни достоинства», – констатировал нардеп.

Вернуть свободу и достоинство лишь призывами о так называемом цивилизационном выборе, уверен парламентарий, нельзя. Как нельзя это сделать, прикрываясь ложным патриотизмом или празднуя то, что столкнуло нашу страну в пропасть.

«Вернуть Украине свободу и достоинство можно лишь победив трех главных врагов нашей страны, которые как раз и порождены событиями 2004 и 2014 годов: деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию. Если мы не остановим эти процессы сползания, хаоса и разрушения, то Украина прекратит существовать как государство», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук уже заявлял о том, что Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству.