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Если бы в это воскресенье состоялись парламентские выборы – выиграла бы партия Медведчука, - немецкое СМИ

23.11.2020 / 18:41
За местными выборами в Украине следит все мировое сообщество.

Немецкое издание BNE IntelliNews прокомментировало в своей статье политический рейтинг партий, на основании исследования Киевского международного института социологии (КМИС) от 11 ноября.

Издание показало, что «рейтинг действующего президента Зеленского неуклонно снижается с 72%, с которыми он выиграл президентские выборы в апреле 2019 года, до 40,9%, которые он имел в апреле этого года, до нынешних 33,3%. Люди теряют веру в него, но не отказались от него полностью».

На основании данного проведенного КМИС социологического исследования можно сделать выводы, что если бы в это воскресенье состоялись выборы Президента, то за пост Президента боролись:

  • Владимир Зеленский – 33,3%;
  • Петр Порошенко – 17,3%;
  • Юлия Тимошенко – 11,1%;
  • Юрий Бойко – 10,5%;
  • Игорь Смешко – 9,5%;
  • Виктор Медведчук – 8,8%.

Иная ситуация с партийным предпочтением. На парламентских выборах в июле 2019 года «Слуга народа» получила абсолютное большинство голосов, набрав 56%. Однако, сообщает немецкое издание, сегодня несколько депутатов партии «Слуга народа» перешли в другие блоки, а около 30 депутатов в блоке СН находятся под контролем олигарха Игоря Коломойского, с которым Зеленский, похоже, порвал отношения.

Разочарование населения своим правительством продолжает расти. Сегодня в рейтинге политических партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» занимает первую ступень:

  1. Оппозиционная платформа – За жизнь – 22,1%;
  2. Европейская солидарность – 19,3%;
  3. Слуга народа – 18,7%;
  4. Батькивщина – 9,3%.

Напомним, что 25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы, которые подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: «Оппозиционная платформа – За жизнь» вытесняет «Слугу народа» с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Так, “Оппозиционная платформа – За жизнь” на местных выборах победила в шести регионах, “Европейская солидарность” ‒ в пяти, и только в четырех регионах победу одержала партия так называемого монобольшинства от “Слуги народа”», – заявил Виктор Медведчук.

выборы, Медведчук
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