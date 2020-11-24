Войти | Зарегистрироваться
17:31

вторник,
24 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла

24.11.2020 / 16:17
В понедельник, 23 ноября, в Словакии произошло ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны, сообщает пресс-служба полиции Словакии в соцсети Facebook.

Инцидент произошен на трассе R1 в районе населенного пункта Тековское Немце.

"Вероятно, украинец-водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, едущий впереди. В автокатастрофе один человек в автобусе погиб, а водитель и пассажир госпитализированы с травмами", - указывается в сообщении.

Отмечется, что погибшия – женщина 62 лет.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал негативный результат.

Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.

Источник

ДТП, Словакия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.