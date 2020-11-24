В Словакии попал в ДТП микроавтобус из Украины, одна женщина погибла

Инцидент произошен на трассе R1 в районе населенного пункта Тековское Немце.

"Вероятно, украинец-водитель Mercedes Sprinter заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, едущий впереди. В автокатастрофе один человек в автобусе погиб, а водитель и пассажир госпитализированы с травмами", - указывается в сообщении.

Отмечется, что погибшия – женщина 62 лет.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал негативный результат.

Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.

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