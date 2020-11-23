Лозовский: Время, которое проходит из-за нежелания власти закупать российскую вакцину от COVID – это смерти наших близких

Такое мнение в эфире «112 Украина» выразил политический аналитик Сергей Лозовский.

«Если бы состоялась встреча Медведчука с Путиным, обсудили что-то, Медведчук сказал, – всё остановилось и дальше обсуждаем. Однако, время идет, ситуация не может стоять на месте: она или ухудшается, или улучшается. Когда ничего не делаешь, она, как правило, ухудшается. Россия уже подписала 50 договоров с различными странами на поставку этого препарата. Есть график поставок: они расписаны по времени и в количествах. "Воткнуться" в этот график, кого-то отодвинуть – это тоже вопрос. Даже при благоприятном стечении обстоятельств производство российской вакцины в Украине щелчком пальцев не решить. Время, которое проходит – это наши смерти, смерти наших близких. А на этом фоне будет выступать человек (Президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.), который на фоне занавесок стоимостью как средний автомобиль будет говорить, что он находится в стандартной украинской палате и у него, ко всеобщему счастью, появился нюх», – сказал эксперт.

Аналитик также прокомментировал мнение, что власти Украины не желают покупать российскую вакцину в связи с тем, что ждут заключения ВОЗ по эффективности и безопасности данного препарата.

«Когда горит дом, то черпают воду из первого попавшегося источника», – кратко, но емко прокомментировал позицию украинской власти по данному вопросу Сергей Лозовский.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин после встречи с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком заверил, что Россия готова к поставкам вакцины в Украину, однако после того, как поступит соответствующий запрос украинских властей.

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, – да, конечно. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», – сказал Путин, добавив, что Россия готова к подобному диалогу несмотря на «политические сложности».

В свою очередь, народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива, комментируя реакцию главы государства на договоренность лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука о возможности поставок российской вакцины от COVID-19, заявил, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, понимая слабость Президента Украины Владимира Зеленского, взял на себя ответственность, поехал в Москву, договорился о том, что Россия предоставит эффективный механизм борьбы с пандемией для спасения жизней украинцев и фактически привез решение Зеленскому на «блюдечке с голубой каемочкой».