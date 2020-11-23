Шмыгаль о карантине выходного дня: в случае ухудшения сценария будет план "Б"

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Только совместными усилиями можно противостоять распространению коронавируса. Сегодня заканчивается четвертый день карантина выходного дня. Уверен, что введенные мероприятия положительно скажутся на динамике заболевания. В случае ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждение этого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что правительством по этому поводу было проведено два совещания с городскими головами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Также на этой неделе с украинским бизнесом обсудили механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего.

Одновременно с обсуждением возможных усиленных карантинных мероприятий правительство продолжает укреплять медицинскую систему.

"Городским бюджетам направлены дополнительные 870 млн грн на улучшение обеспеченности больниц кислородом. Уже выделен 1 млрд грн на закупку 6 миллионов экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи. Активно ведем переговоры по закупке эффективной и безопасной вакцины, у которой будет преквалификация ВОЗ. На этой неделе, в частности, обсудили с ЕИБ возможность перераспределения 50 млн долларов на эти цели", - отметил Шмыгаль.

Напомним, правительство рассматривает введение более жесткого карантина как план "Б", который задействуют в случае, если не сработает карантин выходного дня.

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