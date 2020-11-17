Управделами УПЦ митрополит Антоний рассказал, как Церковь относится к возможному визиту главы Фанара в Украину

Управделами УПЦ митрополит Антоний рассказал, как Церковь относится к приглашению патриарха Варфоломея в Украину Владимиром Зеленским.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас» заявил, что Украинская Православная Церковь против того, чтобы Константинопольский патриарх Варфоломей приезжал в Украину.

Митрополит Антоний считает, что приезд главы Фанара в Украину может вызвать новые противостояния в обществе. Президенту следовало бы учесть ситуацию, которая сложилась в Украине, отметил управделами УПЦ.

«Достаточно диссонирующе звучат слова Владимира Зеленского о том, что патриарх Варфоломей заботится о мире в Украине. Потому что, если он заботится о мире в Украине, мы не нашли ни одного случая, когда бы патриарх Варфоломей, зная реальную ситуацию в Украине, мог бы как-то предотвратить то, что происходило. Я имею в виду захваты наших храмов, рейдерские захваты, незаконные перерегистрации. А это все происходило именно на основании тех действий – незаконных, подчеркиваю, действий – патриарха Варфоломея в украинском Православии», – сказал владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что патриарх Варфоломей незаконно вмешался в религиозную ситуацию в Украине.

«И это вмешательство привело к противостоянию, к захватам храмов нашей Церкви, к избиению наших прихожан, наших священнослужителей. Поэтому наша позиция однозначна: мы против того, чтобы патриарх Варфоломей приезжал в Украину. Потому что можно предвидеть, что его приезд будет служить не миру в Украине, а может стать новым толчком к более глобальным противостояниям», – подчеркнул он.

По мнению митрополита Антония, президент должен позаботиться, чтобы внешний приезд не привел к новому витку противостояний верующих людей в Украине.

«И тут принципиально то, что УПЦ неоднократно заявляла: мы должны научиться жить по Конституции. А Конституция прямо говорит о том, что государство отделено от Церкви. Поэтому любое вмешательство государственных деятелей во внутреннюю жизнь Церкви противоречит нашему основному закону», – подытожил управделами УПЦ.