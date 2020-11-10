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Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, будут обнародованы в ближайшее время – "Слуга народа"

10.11.2020 / 12:48
В партии "Слуга народа" сообщили, что результаты опроса, проведенного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в день голосования на местных выборах 25 октября, будут представлены в ближайшее время.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - сообщает пресс-служба политсилы в соцсети Facebook.

Также в партии прокомментировали распространившиеся в соцсетях и СМИ фотографии, на которых пачки анкет, предположительно использовавшихся в опросе, были обнаружены на свалке.

"Они (анкеты – ред.) не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса. Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", - заявили в партии.

Напомним, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.

Источник

опрос, результаты, Зеленский, Слуга народа
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