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Ермак заболел COVID-19

10.11.2020 / 12:17
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о положительном тесте на коронавирус.

Об этом Ермак сообщил в Facebook

Прямая речь Ермака: "Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально.

На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине".

Глава ОПУ пойдет на самоизоляцию и обещает работать "в обычном режиме, не замедляя темп".

Напомним: 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

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