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Спикер УПЦ напомнил, что Церкви, признавшие ПЦУ, имеют внутренние проблемы

06.11.2020 / 17:47
Спикер УПЦ напомнил, что Церкви, признавшие ПЦУ, имеют внутренние проблемы
Источник: Центр информации УПЦ
В любой церкви, которая становиться на путь признания ПЦУ, возникают внутренние проблемы

Каждая Поместная Православная Церковь, которая становится на путь признания ПЦУ, сталкивается с внутренними проблемами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил протоиерей Николай Данилевич в своем интервью «Першому Козацькому».

Протоиерей Николай Данилевич напомнил, что 4 авторитетных митрополита Кипрской Церкви выступили против решения архиепископа Хризостома признать ПЦУ, и «никто не выступил в его защиту».

«Митрополит Афанасий Лимассольский – духовное чадо преподобного Паисия Афонского, известный проповедник, возглавляет одну из самых больших епархий Кипрской Церкви. Митрополит Киккский и Тилирийский Никифор – наместник Киккского монастыря, это, как для нас – наместник Киево-Печерской лавры. Потом, митрополит Исаия Тамасосский и епископ Амафунтский Николай. К ним присоединился и митрополит Морфский Неофит, который, хотя и не подписал письмо, высказал мнение, что признает законным Митрополитом Киевским Блаженнейшего Онуфрия», – отметил отец Николай.

По его словам, эти иерархи «выражают мнение большинства верующих и духовенства». Вместе с тем, священник отметил, что «никто не выступает в защиту Хризостома», потому что «там нечего зищищать, так как нет аргументов, которыми можно было бы оправдать его некаконические действия».

Протоиерей Николай подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует – «в любой церкви, которая становиться на путь признания ПЦУ, возникают внутренние проблемы. Мы видели это на примере Александрийской Церкви, Элладской Церкви, теперь Кипрской». 

По мнению спикера УПЦ, такая ситуация возникает по той причине, что решение о признании ПЦУ – «нецерковно», и подобные решения «нужно решать только церковным способом».

Источник: Inpress.ua
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