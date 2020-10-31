ТИК в Каролино-Бугазе уведомила ЦИК, что местные выборы признаны состоявшимися

Об этом сельский территориальный избирком сообщил в своем обращении к Центральной избирательной комиссии. Этим документом ТИК аргументированно ответил на все замечания общественной организации "Опора", направленные ЦИК для рассмотрения, пишут Политические известия.

"Считаем, что Каролино-Бугазская поселковая территориальная избирательная комиссия никоим образом не нарушила своими действиями требования, установленные избирательным кодексом Украины", – говорится в обращении.

Как отметили члены сельского избиркома, "несмотря на то, что решением следственного судьи Киевского районного суда Одессы Федулеевой кандидат в депутаты Бокий В.В. 7 октября был объявлен в розыск, он через своих подконтрольных бывших членов Каролино-Бугазской сельской территориальной комиссии и бывших депутатов сельского совета пытается дестабилизировать избирательный процесс, в том числе проведение первых местных выборов 25 октября 2020 года".

Напомним, координатор "Опоры" Ольга Айвазовская в Facebook объявила результаты выборов в общине недействительными. Ее утверждения основаны на решении Одесского окружного административного суда по иску экс-кандидата на пост сельского головы Каролино-Бугазской ОТГ Юрия Чередниченко. Свое заявление Айвазовская сделала, не дожидаясь решения апелляционной инстанции.

Суд обязал сельскую ТИК назначить в общине новые выборы, а итоги тех, которые состоялись, объявить недействительными.

В тоже время, несколькими решениями Одесского окружного административного суда отказано в проведении перевыборов.

ЦИК уже признала Андрея Апанасенко кандидатом, победившим по итогам выборов на пост сельского головы Каролино-Бугазской ОТО.