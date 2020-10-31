Войти | Зарегистрироваться
11:55

суббота,
31 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий рассказал о том, каким запомнил черногорского митрополита Амфилохия

31.10.2020 / 11:45
Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий рассказал о том, каким запомнил черногорского митрополита Амфилохия
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ отметил, что во время последнего визита в Черногорию он увидел «единство верующего народа со своим архипастырем»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий выразил соболезнования Патриарху Сербскому Иринею в связи со смертью митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Радовича).

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«С большой печалью мы восприняли весть о завершении земной жизни Высокопреосвященнейшего митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия – великого архипастыря и иерарха Вашей Святейшей Церкви. Владыка Амфилохий прошел большой жизненный путь, но во всех обстоятельствах проявлял непоколебимую верность Богу и всегда поступал по Божиему закону», - говорится в письме Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Предстоятель УПЦ отметил, что во время последнего визита в Черногорию он увидел «единство верующего народа со своим архипастырем, стойкость владыки в вопросах отстаивания чистоты веры и защиты Церкви, горячую молитву митрополита Амфилохия за свою паству».

«Ваше Святейшество! Примите братские соболезнования в связи с утратой, постигшей Вашу Святую Церковь. Почтительно передаем наши соболезнования клиру и пастве Черногорско-Приморской Митрополии. Молимся за нашего собрата, чтобы Господь упокоил душу его, идеже праведнии упокояются. Вечная память дорогому владыке Амфилохию!» – написал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
митрополит Онуфрий, Патриарх Ириней
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 октября
30 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.