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В Черногории простились с митрополитом Амфилохием

01.11.2020 / 19:00
В Черногории простились с митрополитом Амфилохием
Источник: Центр информации УПЦ
После Литургии совершили отпевание новопреставленного митрополита

В Черногории Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней совершил в храме Воскресения Христова в Подгорице заупокойную литургию по митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию.

В богослужении принял участие управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Проститься с митрополитом Амфилохием пришли тысячи верующих Черногории.

После Литургии совершили отпевание новопреставленного митрополита.

За богослужением молились президент Сербии Александр Вучич с правительственной делегацией, президент Республики Сербской Милорад Додик, председатель парламента Черногории Алекса Бечич, премьер-министр Здравко Кривокапич, депутаты, представители дипломатических представительств, делегация Русской Православной Церкви, а также представители всех религиозных общин, действующих на территории Черногории.

Источник: Inpress.ua
Черногория, митрополит Антоний, Патриарх Ириней
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