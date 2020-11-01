В Черногории простились с митрополитом Амфилохием

В Черногории Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней совершил в храме Воскресения Христова в Подгорице заупокойную литургию по митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию.

В богослужении принял участие управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Проститься с митрополитом Амфилохием пришли тысячи верующих Черногории.

После Литургии совершили отпевание новопреставленного митрополита.

За богослужением молились президент Сербии Александр Вучич с правительственной делегацией, президент Республики Сербской Милорад Додик, председатель парламента Черногории Алекса Бечич, премьер-министр Здравко Кривокапич, депутаты, представители дипломатических представительств, делегация Русской Православной Церкви, а также представители всех религиозных общин, действующих на территории Черногории.