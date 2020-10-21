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Врачи будут решать, кого спасать, если дойдет до 20 тысяч случаев COVID ежедневно

21.10.2020 / 09:42
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что если в Украине будут подтверждать около 20 тысяч случаев заболевания на коронавирус в сутки, то врачи будут решать, кого лечить, а кого - нет.

Об этом заявил Степанов с трибуны ВР 20 октября

По словам Степанова, Минздрав разработал план, который определяет алгоритм действий для 4 уровней опасности, в зависимости от количества больных и загруженности медиков:

Первый уровень - 5-7 тысяч больных в сутки. Такую нагрузку Минздрав способен выдерживать.

Второй уровень - 8-10 тысяч больных в сутки. При этом заполнение коек фонда больных COVID-19 будет составлять 70%. По словам Степанова, Украина может оказаться на этом уровне в ближайшие недели. Тогда Украина увеличит количество коек для больных до 52 тысяч, будет разворачивать госпитали вне учреждений здравоохранения, увеличат количество медиков за счет привлечения работников других отделений, будут заключать контракты.

Третий уровень - 11-15 тысяч больных в сутки. Заполненность коек по стране - не менее 85%. Введут жесткий карантин. Мобилизуют всех медработников. Будут работать полевые госпитали.

Четвертый уровень - 20 тысяч больных в сутки - ресурсы системы медицинской охраны здоровья исчерпаны.

Прямая речь: "Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи".

Напомним, разворачивать временные ковидные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч, или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.

За сутки 19 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 469 людям, умерли 113 больных - это антирекорд, выздоровели 3 044 человека - это рекорд; был госпитализирован 841 человек.

19 октября Украина была на 17 месте среди других стран по суточному приросту больных и на 16-м - по количеству летальных исходов.

Источник

коронавирус, Степанов
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