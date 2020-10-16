Священник УПЦ рассказал, стоит ли верить в «несчастливые» числа

Числа могут нести в себе символический, но не мистический или счастливый смысл.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В некоторых странах градус абсурда бывает до того высок, что, например, в гостиницах может отсутствовать 13 номер. И хотя данный факт вызван ни чем иным, как только соображениями выгоды (если суеверные постояльцы отказываются селиться в «несчастливом» номере, то зачем он нужен?), в целом, согласитесь, он весьма симптоматичен. Числа служат для обозначения количества, для нумерации, для счёта. То есть для упорядочивания и удобства жизни и деятельности человека. Никакого другого, особого или самостоятельного смысла у чисел нет», - отметил священник.

Он рассказал о понятии символики чисел в Священном Писании и их задаче.

«Как известно, задача символа заключается в том, чтобы являть и приобщать. Вспомнить хотя бы трижды по 14 в родословии Христа у евангелиста Матфея, многократно встречающиеся, как в Ветхом, так и в Новом Завете числа 3, 7 или 12. Книга Откровения Иоанна Богослова и вовсе насыщена символами, в том числе и символическими числами, до предела. Что, впрочем, естественно для пророческой книги. Но и здесь не стоит переоценивать значение чисел. То есть символ важен и ценен не сам по себе, а лишь в силу того, что он выполняет некую служебную функцию, причём, в строго определённом контексте», - подчеркнул протоиерей Владимир Пучков.

Священник рассказал, что поможет победить подсознательный страх перед «плохими» и «несчастливыми» числами.

«Учиться жить. Для начала осмыслить жизнь как Божий дар человеку. За данную нам жизнь Бог не требует ничего, однако мы ответственны за то, как распорядимся Его даром. Человек – единственное Божие творение, которое Творец наделил творческими способностями и основное поле для применения этих способностей – собственная жизнь человека. К ней можно подходить творчески, творя из неё то, чем бы нам хотелось её видеть. Или же в ней можно чувствовать себя пассивным участником процесса, который протекает помимо нас. При этом творческий подход не то, чтобы правильный. Он – естественный, поскольку жизнь дана Богом в руки человеку и только самому человеку предстоит, в итоге, отвечать за то, во что он эту жизнь превратит», - посоветовал протоиерей Владимир.

Он призвал настойчиво работать над собственным отношением к жизни, превозмогать лень, избавляться от инфантильности, а приобретать решительность, смелость и упорство.

«Сознательное, трезвое и честное отношение жизни, всегдашняя благодарность Богу и осознание ответственности перед Ним, помогают человеку, по меткому выражению о. Александра Шмемана «жить жизнь как безостановочный дар», раскрывать её в Боге и преображать себя», - заключил священник.