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В Киеве начнут включать отопление

16.10.2020 / 16:52
В пятницу 16 октября Киев начинает отопительный сезон.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 15 октября.

Прямая речь: "Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение".

Мэр пояснил, что город принял такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

А на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 27 тысяч километров к почти 12 тысячи домов - городу нужно примерно неделю.

Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

Источник

отопительный сезон, Киев
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