На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

В Закарпатской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в древнем Свято-Троицком монастыре города Хуст-Городилово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Владыка совершил освящение и первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

Ему сослужили архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем, епископ Угольский Симеон, секретарь Хустской епархии протоиерей Иоанн Розман, наместник обители архимандрит Исаакий (Чаклей) и сонм духовенства Хустской епархии.

После запричасном стиха к верующим с проповедью обратился архиепископ Ефрем.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе были освящены храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Харьковской, Черкасской, Черновицкой и Тульчинской епархиях.