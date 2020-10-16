Войти | Зарегистрироваться
16:59

пятница,
16 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье освятили новый храм УПЦ

16.10.2020 / 15:56
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка совершил освящение и первую Божественную литургию в новоосвященном храме

В Закарпатской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в древнем Свято-Троицком монастыре города Хуст-Городилово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения возглавил  митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Владыка совершил освящение и первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

Ему сослужили архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем, епископ Угольский Симеон, секретарь Хустской епархии протоиерей Иоанн Розман, наместник обители архимандрит Исаакий (Чаклей) и сонм духовенства Хустской епархии.

После запричасном стиха к верующим с проповедью обратился архиепископ Ефрем.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе были освящены храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Харьковской, Черкасской, Черновицкой и Тульчинской епархиях.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.