В УПЦ к 400-летию восстановления православной иерархии почтили память гетмана Сагайдачного

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Предприятия "Укроборонпром" реорганизуют в 9 отраслевых холдингов – вице-премьер
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Указ о передаче государственных с/х земель в коммунальную собственность обнародован на сайте президента
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Создание СЭЗ на Донбассе позволит Украине обеспечить возможность "укоренения действительно эффективной модели реинтеграции" – Офис президента
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Пандемия повредит экономике меньше, чем предполагалось - МВФ
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15:19
Президент подписал закон об электронной торговле лекарствами
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В Киеве открылся Антропологический музей Чернобыльдорфа
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Украина и ЕБРР заключили соглашение о предотвращении коррупции
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Украина и ЕС в Брюсселе подписали шесть соглашений
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Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области
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Реставрированную "Девочку с колосками" вернули в Музей Голодомора
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие05.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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В Харькове легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие
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Почти 400 телевизоров для одного кадра: крупнейшая в мире камера сделала суперснимок
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