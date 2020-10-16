В УПЦ к 400-летию восстановления православной иерархии почтили память гетмана Сагайдачного

На Киевщине по случаю 400-летия восстановления православной иерархии на Правобережной Украине трудами и подвигом гетмана Войска Запорожского Петра Сагайдачного митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин отслужил заупокойную литию по усопшего полководца в селе Хмелевке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Белоцерковской епархии, владыка посетил Свято-Покровский храм в селе Хмелевке, в котором отслужил молебен. Затем состоялся крестный ход к постаменту гетмана Петра Сагайдачного, где митрополит Августин в сослужении духовенства Тетиевского благочиния совершил заупокойную литию по усопшему полководцу.

Как сообщалось ранее, в 1620 году в Киевское братство вступил гетман запорожского казачества Петр Сагайдачный, Иерусалимский патриарх святитель Феофан предоставил Киево-Братскому Богоявленскому монастырю ставропигию и вместе с Софийским митрополитом Неофитом и Страгонским епископом Авраамием восстановил православную иерархию Киевской митрополии