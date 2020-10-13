Митрополит УПЦ дал совет, как научиться прощать

Лучший способ по-настоящему простить человека – начать молиться за него.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на otrada.net, об этом сказал архиепископ Обуховский Иона.

«Думаю, в жизни каждого из нас возникают ситуации, когда нам кажется, что какой-то человек настолько неприятен, что никакого примирения с ним быть не может. Или с близкими людьми так происходит, с кем мы постоянно встречаемся, или с чужими людьми, которых по какой-то причине мы не любим», — отметил владыка Иона.

По его словам,в таком случае полезно вспоминать житие святого Тита, который, будучи на смертном одре, простил своего давнего друга диакона Евагрия, с котором был в ссоре, и за это был полностью исцелён. Евагрий же, не захотевший помириться, был поражён ангелом.

Владыка Иона посоветовал, как научиться прощать другого человека.

«Нам дана заповедь прощать любого человека, как бы он не согрешил перед нами и какими бы отвратительными не казались его поступки. Проверено: самый лучший способ — начать молиться за того, с кем мы враждуем. И это реально работает. Потому что так мы исполняем заповедь Христа: "А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Мф. 5:44). Если молимся за человека, который нам неприятен и который на нас враждует, причём молимся не мимоходом, а особенно, с земными поклонами, то таким образом, по слову Евангелия, собираем на его голову «горящие уголья». Святые отцы понимают под этим выражением "жжение совести" — в том смысле, что по нашей горячей молитве Господь обязательно коснётся сердца человека, совесть начнёт его обличать, и он обязательно изменится к лучшему», — подчеркнул архиерей.