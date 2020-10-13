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Шмыгаль призвал регионы воздержаться от массовых мероприятий

13.10.2020 / 14:48
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Как передает Правительственный портал, об этом он сказал на селекторном совещании с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины 12 октября.

«На День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил», - сказал Шмыгаль.

Глава правительства обнародовал актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и отметил, что критическая ситуация остается в Харьковской области. «За последние сутки на Харьковщине 741 человек заболел - это абсолютный рекорд. В Сумской области заболели 418 человек. Более чем по 200 - в Киевской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболеваний », - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр заслушал глав Харьковской областной и Киевской городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19. Харьковская область и г. Киев остаются лидерами по общему количеству зафиксированных случаев заболевания.

Шмыгаль поручил им предоставить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда.

В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Премьер-министр также поручил КГГА совместно с Госпродпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Совещание проходило при участии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Источник

коронавирус, Шмыгаль
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