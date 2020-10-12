Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг монахов

Никого не нужно осуждать и особенно – монаха, падение которого видят все, а покаяние и исправление – только Бог.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«С помощью поста и молитвы монах заставляет себя отвернуться от своих немощей и страстей и творить волю Божию, Монах понуждает себя творить Божьи заповеди, которые приносят пользу и ему, и людям, которые живут в мире. Монахи не только заботятся о своем спасении, но и переживают и делают все, чтобы мы, люди, которые живем в миру, меньше грешили или не грешили»,– отметил Митрополит Онуфрий.

По словам Предстоятеля, монах должен достичь определенного уровня духовной чистоты и совершенства перед тем, как брать на себя подвиг заботы о живущих в миру людях.

В качестве примера Блаженнейший рассказал историю о монахе по имени Виталий, который пришел в монастырь юношей и спустя много лет, когда ему исполнилось 60, покинул обитель и поселился в городе Александрия.

«Он стал совершать необычный подвиг – целый день он работал, тратил небольшую сумму из заработанного на пропитание, а остальное приносил блудницам. Он отдавал деньги блуднице и просил: "Хоть сегодня не греши, сохрани себя от греха хоть на один день". Блудница ложилась спать, а он становился в углу и тихонько всю ночь молился, чтобы Бог помог этому человеку оставить грех. И так он ходил из одного дома блудницы в другой», – рассказал Предстоятель.

Он добавил, что все жители Александрии осуждали монаха и упрекали в лицо тем, что он столько лет прожил в монастыре, а сейчас ходит по блудницам. Одна блудница хотела защитить монаха и рассказать правду, но, когда открыла уста, впала в беснование.

«Все его осуждали, говорили очень много плохих слов, но он все терпел и продолжал совершать свой подвиг, – продолжил рассказ Архипастырь. – Наконец пришел час его кончины и он преставился ко Господу в своей маленькой хижине. Но за несколько дней до этого, когда он на рассвете вышел из дома одной блудницы, его встретил распутный юноша, который тоже ходил по блудницам, но с другими намерениями. Юноша подошел к святому Виталию и ударил его в лицо со словами: "Окаянный монах, почему ты ходишь по блудницам и хулишь имя Христово?" Монах ответил ему: "За то, что ты меня ударил, ты получишь такой удар, от которого сбежится вся Александрия". В день смерти монаха к юноше подошел эфиоп, ударил его в лицо и сказал: "Прими этот удар – его тебе прислал монах Виталий". Юноша стал бесноваться, кричать, рвать на себе одежду и волосы. Посмотреть на это сбежались все люди».

Юноша попросил отвести его к монаху, но тот был уже мертв, добавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Он в слезах припал к телу монаха и стал просить у него прощения – и тут же исцелился. Блудницы, которых монах Виталий удерживал от греха, услышали о его смерти и стали рассказывать всем о том святом подвиге, который он совершал. В руке у монаха Виталия была записка: "Мужи александрийские, не судите никого, пока не придет Праведный Судия, Который знает все сокровенное сердца человеческого". Люди, которые осуждали и упрекали его, стали каяться и просить прощения», – завершил рассказ Предстоятель.

Он отметил, что тайные подвиги монахов скрыты для глаз обычных людей.

«Никого не надо осуждать в своей жизни, особенно монаха. Потому что падение его видят все, и даже делают из него больше, чем оно есть на самом деле. А его покаяние, исправление видит только Бог. Пусть Господь помогает нам самим беречься от греха, никого не осуждать, жить в благочестии и чистоте – и Бог будет с нами», –заключил Предстоятель.