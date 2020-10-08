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Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения

08.10.2020 / 09:01
Расшифрованы "черные ящики" Ан-26: расследование выявило грубые нарушения
Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Об этом сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский в Facebook

Прямая речь: "На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных задач, так и в организации полетов в целом".

Уруский отметил, что сейчас правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области, продолжает свою работу.

Министерство обороны Украины планирует завершить собственное служебное расследование 12 октября. После этого материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 годаможет стартовать процесс выплат компенсаций семьям погибших.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант был травмирован (находится в больнице).

По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Источник

катастрофа, Ан-26
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