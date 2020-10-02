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При столичном кафедральном соборе УПЦ открыли спортивный клуб для детей и молодежи

02.10.2020 / 13:51
При столичном кафедральном соборе УПЦ открыли спортивный клуб для детей и молодежи
Источник: Центр информации УПЦ
Тренировки проходят в малом зале галереи «Соборная» по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3

В Киеве при кафедральном соборе Украинской Православной Церкви начал работу спортивный клуб борьбы и бокса в честь прп. Ильи Муромского

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Sobor.in.ua, спортклуб для детей и юношей открыт по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Миссия клуба просветительская-оздоровительная, кроме занятий спортом планируются беседы со священнослужителями на духовные темы. На данном этапе пока проводятся занятия по боксу, занятия по борьбе планируются в ближайшем будущем. В клубе есть возможность занятия настольным теннисом в свободное время», – отметили в духовном центре при Кафедральном соборе.

Тренировки проходят в малом зале галереи «Соборная» по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3. 

Дополнительная информация по телефону: (097) 093-31-33.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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