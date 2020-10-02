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Вышел официальный богослужебный календарь УПЦ на 2021 год

02.10.2020 / 13:48
Вышел официальный богослужебный календарь УПЦ на 2021 год
Источник: Центр информации УПЦ
В издании также представлена фотолетопись служения Предстоятеля - Блаженнейшего Онуфрия

Из печати вышел официальный богослужебный календарь Украинской Православной Церкви на 2021 год, содержащий сведения о праздниках, память святых и справочную информацию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, официальный богослужебный календарь включает: месяцеслов, указания ежедневных евангельских и апостольских чтений, некоторые богослужебные указания, перечень чудотворных икон Божией Матери, обновленную справочнуюи контактную информацию об Украинской Православной Церкви (синодальные отделы, данные о епархиях, кафедральные соборы, монастыри, духовные учебные заведения, церковные СМИ, фотографии епископата Украинской Православной Церкви).

Кроме того, страницах календаря представлен перечень мужских и женских имен святых Православной Церкви, а также указаны основные юбилейные даты церковных событий и праздников, что будут отмечаться в 2021 году.

В издании также представлена фотолетопись служения Предстоятеля - Блаженнейшего Онуфрия.

Официальный церковный календарь Украинской Православной Церкви регламентирует случаи совмещения и переноса церковных праздников в соответствии с решением Календарной комиссии УПЦ, утвержденной Предстоятелем.

Календари Украинской Православной Церкви печатаются на украинском и русском языках.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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